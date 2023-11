Würzburg

04:00 Uhr

Erkältungswelle: Wie lange sollte ein Kind nach einer Infektion zu Hause bleiben, Herr Professor Liese?

Plus Kinder durchlaufen bis zum Schuleintritt <strong>bis zu acht Infekte pro Jahr. Aber sind Erkältungen immer ein Grund, das Kind nicht in die Kita zu schicken?</strong>

Von Claudia Kneifel

In Unterfranken ist eine deutliche Zunahme von akuten Atemwegsinfektionen bei Kindern und Säuglingen zu beobachten. Das Robert Koch-Institut ( RKI) hat in seinem wöchentlichen Bericht hohe Infektionszahlen in der Bevölkerung festgestellt. Insbesondere weist das RKI auf eine steigende Anzahl von Corona- und Schnupfenviren sowie vereinzelt Anzeichen für eine Verbreitung des RS-Virus (Respiratorische Syncytial-Virus) hin.

Wie ist die Lage in Unterfranken? Wie gefährlich ist das RS-Virus? Und wie lange sollten infizierte Kinder zu Hause bleiben? Diese Fragen stellen wir Professor Johannes Liese, Kinder- und Jugendarzt sowie Leiter des Bereichs Kinder-Infektiologie und Immunologie an der Uni-Kinderklinik Würzburg.

