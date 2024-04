Würzburg

vor 32 Min.

Erneutes Zittern um den Erhalt von Galeria Kaufhof in Würzburg: So geht Filialleiter Tworowski mit der Ungewissheit um

Plus In wenigen Wochen wird feststehen, ob der Kaufhof-Standort Würzburg erneut vor einer Schließung gerettet werden kann. Wie blickt Filialleiter André Tworowski auf die Lage?

Von Gina Thiel

Es ist gerade mal ein Jahr her, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Würzburger Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof aufatmen konnten. Im März 2023 gab die Konzernspitze des Warenhauses bekannt, dass sie im Rahmen des Sanierungsplanes insgesamt 52 Kaufhäuser schließen werden. Die Filiale in Würzburg blieb erhalten. Doch das Aufatmen war nicht von langer Dauer.

Mit Beginn des neuen Jahres meldete der Warenhauskonzern abermals Insolvenz an. Erneut war die Zukunft der noch verbleibenden 92 Filialen in Deutschland ungewiss. Das Zittern um den Job ging für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in eine neue Runde. Inzwischen hat sich ein Zusammenschluss aus zwei verschiedenen Investoren gefunden, die Galeria Karstadt Kaufhof gekauft haben: die US-Investmentgesellschaft NRDC Equity Partners von Richard Baker und das deutsche Unternehmen BB Kapital SA von Bernd Beetz.

