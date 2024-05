Würzburg

08:00 Uhr

Europawahlkampf vor wenig Publikum: Was Grünen-Chefin Ricarda Lang von einer 100-Jährigen aus Würzburg mitnimmt

Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang stimmte ihre Parteifreundinnen und -freunde am Montagabend in Würzburg auf den Wahlkampf ein.

Plus Das Sicherheitsaufgebot am Würzburger Marktplatz war unübersehbar. Anders ist Wahlkampf in diesen Tagen nicht möglich. Doch die Grünen wollen sich nicht unterkriegen lassen.

Von Michael Czygan

Montagabend am Würzburger Marktplatz. Bei bestem Biergarten-Wetter sind maximal 150 Zuhörerinnen und Zuhörer gekommen, um Grünen-Chefin Ricarda Lang zu hören. Am Vormittag hat die Partei in Berlin mit all ihren Promis die heiße Phase des Europawahlkampfs gestartet - Würzburg ist abends dann die erste Station der Wahlkampf-Tour mit der Vorsitzenden.

Mit enttäuschender Resonanz, wie die Würzburger Grünen zähneknirschend einräumen. Vor fünf Jahren kamen an gleicher Stelle – kurz vor der Europawahl – noch 2000 Leute, um den damaligen Parteivorsitzenden Robert Habeck zu bejubeln. Doch mittlerweile scheint das Interesse an den Grünen geschrumpft zu sein. Wobei sich die, die an diesem Abend dabei sind, über eine frei vorgetragene, sehr kämpferische Rede von Ricarda Lang freuen.

