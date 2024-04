Würzburg

Exklusive Bilder von der Multifunktionsarena in Würzburg: Woher könnten die fehlenden Millionen kommen?

Plus Eine Multifunktionsarena an der Grombühlbrücke ist für viele Würzburger ein langgehegter Traum. Doch sie wird teurer, als ursprünglich geplant. Helfen neue Fördergelder?

Von Ernst Lauterbach

Die Stadt Würzburg wird sich an einem bundesweiten Wettbewerb "Nationale Projekt des Städtebaus" beteiligen und ihren Hut in Form der Multifunktionsarena in den Ring werfen. Das hat der Würzburg Stadtrat am späten Donnerstagnachmittag mit großer Mehrheit beschlossen. Die maximal erreichbare Förderung liegt bei sechs Millionen Euro.

Multifunktionsarena in Würzburg: Antragsfrist für Fördergelder Ende April

Den Antrag zur Beteiligung hatte der FW/FWG Fraktionsvorsitzende Josef Hofmann gestellt. Dem zuvor gegangen war ein Sachstandsbericht von Oberbürgermeister Christian Schuchardt zu den Planungen für die Multifunktionsarena östlich der Grombühlbrücke und eine fast einstündige Aussprache des Plenums.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

