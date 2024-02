Fasching in Hammelburg: Wie wollen Sie 2,2 Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer toppen, Pfarrer Eschenbacher?

Plus Thomas Eschenbacher wurde 2023 mit seiner gerappten Faschingspredigt berühmt. Mehr als 2 Millionen Menschen sahen den Auftritt. Was hat er sich diesmal ausgedacht?

Mit seinem Predigt-Rap erreichte der Hammelburger Pfarrer Thomas Eschenbacher im Fasching 2023 Kultstatus. Das Video vom Auftritt ging viral und erreichte online 2,2 Millionen Menschen, die die Predigt im Hip-Hop-Style munter diskutierten.

Vor dem Gottesdienst am Faschingssonntag, 11. Februar, hat diese Redaktion sich leicht augenzwinkernd mit dem rappenden Pfarrer ausgetauscht. Wie will er den Hype aus dem Vorjahr heuer toppen?