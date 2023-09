Bad Kissingen/Bischbrunn

03.09.2023

Faule Jugend? Vier Berufserfahrene sagen, was sie sich früher anhören mussten - und was sie über die Gen Z denken

Plus Über die Einstellung junger Leute wird derzeit viel geschimpft. Aber war das nicht in jeder Generation so? Vier Menschen aus Unterfranken über ihren Berufseinstieg.

Von Sophia Krotter

Beschwerden über die "Jugend von heute" sind wohl so alt wie Arbeit und Berufstätigkeit selbst. Schon um 3000 vor Christus schrieben die Sumerer von respektlosen und rebellierenden jungen Leuten, die "keine Lernbereitschaft" zeigen würden und "ablehnend gegen übernommene Werte" seien.

Heute, 5000 Jahre später, steht die "Generation Z" in der Kritik. Die zwischen 1997 und 2012 geborenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind derzeit die jüngste Generation auf dem Arbeitsmarkt. Sie sei zwar sehr gut ausgebildet, sagte zuletzt etwa s.Oliver-Gründer Bernd Freier in einem Interview - doch der Generation Z fehle es an Biss.

