Ziegelanger

25.02.2024

Filmreife Verfolgungsjagd im Landkreis Haßberge: Polizei sucht auch per Hubschrauber nach 16-jährigem Verdächtigen

In der Leitplanke endete die Flucht des 16-Jährigen mit dem Auto – doch sie ging zu Fuß weiter.

Plus An dem Auto des Jugendlichen waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Bei der Flucht hinterließ er ein Trümmerfeld – am Ende schnappte ihn die Polizei.

Von Christian Licha

Spektakuläre Szenen haben sich am späten Samstagabend im Zeiler Ortsteil Ziegelanger (Lkr. Haßberge) abgespielt. Der Einmündungsbereich zur Staatsstraße 2447 (ehemalige Bundesstraße 26) auf der Höhe des Sportplatzes glich in der Nacht einem Trümmerfeld. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Maintal. Dem Ganzen vorausgegangen war offenbar eine filmreife Verfolgungsjagd, wie die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Schweinfurt-Werneck am Sonntagmorgen mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen wollte kurz vor 23 Uhr ein Autofahrer mit offenbar stark überhöhter Geschwindigkeit von dem Zeiler Stadtteil kommend an der Kreuzung nach links Richtung Ebelsbach abbiegen. Dabei überfuhr er mit seinem Fahrzeug eine Verkehrsinsel, fällte ein Verkehrszeichen und prallte anschließend mit voller Wucht in die rechte Leitplanke der Staatsstraße. Danach führte die Irrfahrt noch etwa 100 Meter weiter, ehe das Auto augenscheinlich aufgrund eines völlig demolierten Vorderreifens an der ebenfalls rechten Leitplanke zum Stehen kam.

