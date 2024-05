Formel 1 Imola: Übertragung im Free-TV oder Livestream kostenlos bei RTL, Sky, WOW, ORF oder Servus-TV von Training, Qualifying, Rennen

Live im TV und Stream kehrt die Formel 1 2024 nach Europa zurück. Übertragen Sky, RTL oder ORF Training, Quali und Rennen aus Imola? News zu Sender und Start.

Wer überträgt Formel 1 Imola? Im TV und Live-Stream steigt ab Freitag (17.5.) die Übertragung des Grand Prix der Emilia-Romagna 2024. Der Imola-GP ist das siebte F1-Rennen der Saison - erstmalig heuer ist die Königsklasse in Europa. Für die Startzeit im deutschen Fernsehen und Livestream heißt das: Es geht in Imola/ Italien wieder zur gewohnten Zeit um 15 Uhr am Sonntagnachmittag los.

Wo läuft die Formel 1 in Imola? Gibt es einen kostenlosen Livestream und kommt die Formel 1 im Free-TV? Hier Zeitplan, Termine und TV-Sender zum GP von Imola 2024.

TV-Zeitplan "Großer Preis der Emilia-Romagna" 2024 aus Imola im TV und als Live-Stream: Wie sind Uhrzeit, Sender und Termine?

Freitag, 17. Mai 2024: Freies Training der F1 1. Freies Training: 13.30 Uhr (live bei Sky Sport F1) 2. Freies Training: 17 Uhr (live bei Sky Sport F1)

Samstag, 18.5.2024: 3. Freies Training und Qualifikation 3. Freies Training: 12.30 Uhr (live bei Sky Sport F1) F1-Qualifying Imola : 16 Uhr (live bei Sky Sport F1 und RTL )

Sonntag, 19. Mai 2024: Rennen live F1-Rennen Imola : 15 Uhr (live bei Sky Sport F1)



Formel 1 in Imola live: Gibt es eine Formel-1-Übertragung im Free-TV?

Formel 1 live und kostenlos im Free-TV aus Imola gibt es in Deutschland 2024 nicht. Pay-TV-Sender Sky besitzt auch an diesem Wochenende alle Rechte für TV-Übertragungen der Formel 1. Ausnahme: Das Imola-Qualifying am Samstag wird auch im deutschen Free-TV bei RTL gezeigt.

Alles von der F1 live im TV wird auf dem kostenpflichtigen Sender "Sky Sport F1" gezeigt - das aber in epischer Breite: Interviews, Analysen, alle Trainings, die Qualifkation zum Imola-GP und das Rennen samt Vorberichten und Nachberichten bereitet das Sky-Team auf. Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock die F1-Übertragung, Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Zur Live-Übertragung des Formel-1-Rennens in Imola benötigt man ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket, monatlich 35,99 Euro, im Jahresabo 29,99 Euro), um die Formel 1 live im TV sehen zu können.

Formel 1 Livestream kostenlos und legal: Gibt es einen kostenfreien Formel-1-Stream für den Imola-GP?

Für die Formel 1 2024 in Imola gibt es in Deutschland keinen kostenlosen Livestream im Internet, der legal zu empfangen ist. Der Streamingdienst WOW von Sky ist eine kostenpflichtige, aber legale Option. Das Qualifying am Samstag wird auch auf der ebenfalls kostenpflichtigen Plattform RTL+ (6,99 Euro/Monat) gestreamt.

Zeigt RTL die Formel 1 in Imola?

Formel 1 kostenlos sehen in Deutschland wird 2024 noch möglich sein: RTL - jahrelang der deutsche Fernsehsender für die Formel 1 - zeigt sieben Grands Prix des Rennkalenders live und frei empfangbar. Den Auftakt machte das erste Rennen in Bahrain. An diesem Wochenende überträgt RTL immerhin das Qualifying aus Imola live am Samstag, 18.5.2024. Der Imola-GP am Sonntag wird aber nicht auf RTL übertragen. Erfahren Sie hier, welche sechs weiteren F1-Rennen 2024 auf RTL laufen.

Imola-GP: Wiederholung des Formel-1-Rennens im TV und Stream

Im Allgäu und ganz im Süden Bayerns können Formel-1-Fans den Imola-Grand-Prix auch ohne Sky-Abo noch in voller Länge sehen - und zwar als Wiederholung.

ORF 1 zeigt das Imola-Rennen als Wiederholung ohne Werbung. Dafür müssen Motorsport-Fans aber lange aufbleiben: Das Formel-1-Rennen aus Imola 2024 läuft um Montagnacht, 20.5., ab 0.10 Uhr als Wiederholung auf ORF1.

Dies gilt auch nur für den Imola-Grand-Prix. Qualifying und die Trainings zeigt ORF 1 nicht. Die Formel-1-Live-Übertragungen finden im österreichischen TV-Programm an diesem Wochenende ausschließlich in den Formel-1-Sendungen auf Servus-TV Austria statt. Die österreichische ServusTV-Version wird in Deutschland nicht gezeigt.

Auch Sky zeigt den Großen Preis der F1 in Imola/Italien 2024 am Sonntag in seinem Motorsport-Sender SkySport F1 als Wiederholung - kostenpflichtig.

Formel 1 Imola: Startaufstellung 2024 im Rennen

Im TV und Livestream von Sky und RTL wird am Samstag das Qualifying aus Imola übertragen. Es bestimmt über die Startaufstellung für den GP der Emilia-Romagna. Der schnellste F1-Fahrer startet von der Pole Position ins Imola-Rennen.

F1-Startaufstellung in Imola: Ergebnis des Qualifyings 2024

1. Startreihe : ---

--- 2. Startreihe : ---

--- 3. Startreihe : ---

--- 4. Startreihe : ---

--- 5. Startreihe : ---

--- 6. Startreihe : ---

--- 7. Startreihe : ---

--- 8. Startreihe : ---

--- 9. Startreihe : ---

--- 10. Startreihe : ---

Strecke, Lage, Statistik des F1-Kurs in Imola 2024

Das Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola steht für Triumphe und Tragödien. Hier passierte 1994 das berüchtigte "schwarze Wochenende" der Formel 1. Nach einem Unfall im Imola-Qualifying starb am Samstag zunächst der junge Österreicher Roland Ratzenberger. Und im Rennen kam Formel-1-Legende und der dreimalige Weltmeister Ayrton Senna in der Tamburello-Kurve ums Leben. Nach 2006 fiel Imola für viele Jahre aus dem Rennkalender. Erst 2020 kehrte der Klassiker zurück. Vergangenes Jahr musste der Grand Prix in Imola wegen Überschwemmungen in der Emilia-Romagna allerdings kurzfristig abgesagt werden.

Strecke: Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Autodromo Enzo e Länge: 4,959 Kilometer

4,959 Kilometer Runden: 63

63 Renndistanz: 309,267 Kilometer

309,267 Kilometer Eröffnung: 1952

1952 Kurven: 19

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2024 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des F1-Rennens in Imola im TV, Stream und der Mediathek geht es schon kommende Woche weiter: Dann steigt der legendäre Formel 1-Klassiker in Monaco 2024:

26. Mai 2024: Formel-1-GP in Monaco / Monte Carlo

/ 9. Juni 2024: Formel-1-GP in Montreal / Kanada

/ 23. Juni 2024: Formel-1-GP in Barcelona / Spanien

/ 30. Juni 2024: Formel-1-GP in Spielberg/ Österreich

Den gesamten F1 Rennkalender 2024 finden Sie hier.