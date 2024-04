Würzburg

09:45 Uhr

Galeria Kaufhof Filiale soll laut interner Liste schließen: Filialleiter in Würzburg weiß bisher von nichts

Plus Nach verschiedenen Medienberichten soll die Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof in Würzburg schließen. Das sagt der Filialleiter André Tworowski zu den Gerüchten.

Von Gina Thiel

Wie verlässlich ist die geheime Galeria Karstadt Kaufhof Liste? Das fragen sich derzeit wohl viele Würzburgerinnen und Würzburger. Vor wenigen Wochen hatte die Konzernspitze nach der Übernahme zweiter Investoren bekannt gegeben, dass rund 20 Filialen der Warenhauskette geschlossen werden sollen. Laut verschiedener Medienberichte sollen diese bereits jetzt feststehen.

Dem Nachrichtenportal "Welt" soll eine Liste vorliegen, auf der insgesamt 16 Standorte aufgelistet sind, die geschlossen werden sollen. Neben den Filialen in Aschaffenburg, Hannover und Ulm, steht auch die Filiale in Würzburg auf der Liste. Doch wie viel Glauben kann man einer "geheimen Liste" schenken, die überall in den Medien publik ist?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

