Schweinfurt/Würzburg

17:00 Uhr

Gehen Sie trotz gestiegener Preise noch zum Essen ins Restaurant? Das sagen Menschen aus Unterfranken

Weiter öfter mal ins Restaurant oder lieber nicht mehr essen gehen? Martin Ernst (v.l.), Andrea Maygottwald, Peter Düsseldorf, Curly Sue Distel, Gerhard Rückert und weiter Menschen aus Unterfranken sagen, welche Folge die Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie für sie hat.

Plus Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie beträgt ab Januar wieder 19 Prozent. 12 Verbraucherinnen und Verbraucher aus der Region sagen, was das für den Wirtshausbesuch heißt.

Von Lilli Pospischil, Silvia Gralla Artikel anhören Shape

Gelegentliche Restaurantbesuche sind für viele Menschen ein Zeichen von Lebensqualität und gehören einfach dazu. Zwar haben viele Verbraucherinnen und Verbraucher durch die Inflation nicht mehr so viel Geld zur Verfügung. Aber immerhin galt in der Gastronomie in den vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie und der hohen Energiepreise ein gesenkter Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent auf Speisen.

Ab Januar 2024 ist Schluss damit - die Mehrwertsteuer wird wieder auf 19 Prozent erhöht. Was bedeutet das fürs Essengehen in Wirtshaus und Café? Haben Restaurantbesucher für steigende Preise und die Gastronomie Verständnis? Das sagen zwölf Menschen bei einer Umfrage in Würzburg und Schweinfurt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen