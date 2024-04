Würzburg

13:02 Uhr

Großaufgebot am Dominikanerplatz in Würzburg: Das war der Grund für den Feuerwehreinsatz

Ein Großaufgebot der Feuerwehr in der Würzburger Innenstadt sorgte am Montagvormittag für Aufsehen.

Plus Mit einigen Fahrzeugen rückte die Berufsfeuerwehr Würzburg diesen Vormittag am Dominikanerplatz an. Was hinter dem "Pseudo-Alarm" steckt.

Von Sarah Gräf

Ein Großaufgebot der Feuerwehr in der Würzburger Innenstadt hat am Montagvormittag für Aufsehen gesorgt. Mit insgesamt drei großen Feuerwehrwägen, Sprintern sowie weiteren Fahrzeugen rückte die Berufsfeuerwehr Würzburg am Dominikanerplatz an. Inzwischen sei der Einsatz aufgelöst, teilte ein Sprecher Feuerwehr mit.

Der Grund für den Feuerwehr-Einsatz in der Innenstadt von Würzburg

Wie der Sprecher weiter mitteilte, handelte es sich um einen "Pseudo-Alarm". In einer Tiefgarage habe sich an einem Heizlüfter Rauch entwickelt, was automatisiert an die Feuerwehr gemeldet wurde. "In so einem Fall kommen wir lieber mit mehr Fahrzeugen, als im Nachhinein aufstocken zu müssen."

