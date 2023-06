Würzburg

14:00 Uhr

Großes Lob und vernichtende Kritik: Am "Tatort" Franken scheiden sich wieder einmal die Geister

Plus Nach dem "Hochamt für Toni" bleiben viele Fragen offen. Warum dieser "Tatort" so viele logische Fehler hat und viele ihn nicht verstanden haben.

Von Folker Quack

Trotz des lauen Sommerabends haben 7,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntagabend den "Tatort" Franken "Hochamt für Toni" eingeschaltet. Das sind zwar weniger als 2022, als 9,36 Millionen beim "Tatort" Franken mit dem Titel "Warum" dabei waren. Dies aber liegt vor allem an den sommerlichen Temperaturen. Denn der Marktanteil ist mit 29,1 Prozent ähnlich hoch wie im Vorjahr (29,7 Prozent). Es wurde am Sonntag also generell weniger Fernsehen geschaut. Bei den 14- bis 49-Jährigen entschieden sich 1,21 Millionen (24,0 Prozent) für den "Tatort".

Vorhang zu, doch alle Fragen offen

Von diesen Zuschauern aber dürften sich am Ende viele mit Bertolt Brecht gefragt haben: "Der Vorhang zu und alle Fragen offen." Dies dominiert zumindest die Reaktionen in den Sozialen Medien: "Die Story habe ich auch nicht ganz verstanden", heißt es da immer wieder, "ich habe es nicht verstanden" oder "super Tatort habe aber auch nicht verstanden, warum die Prostituierte ermordet wurde". Ansonsten wechseln sich Meinungen wie "Was für ein brillanter Tatort" oder "der Höhepunkt des Tatort-Jahres" mit Äußerungen wie "Schlimm, schlimmer, heutiger Tatort" oder "die Schauspieler hätten ein besseres Drehbuch verdient gehabt" ab. Insgesamt aber überwiegen positive Kritiken, immer wieder mit dem Verweis auf logische Fehler.

