Würzburg

19:33 Uhr

Henry Kissinger lebte auch in Würzburg: Zufallsfund im Stadtarchiv belegt Spuren des US-Politikers in der Stadt

Der verstorbene frühere US-Außenminister Henry Kissinger war als Jugendlicher auch in Würzburg, wie ein Zufallsfund im Würzburger Stadtarchiv belegt.

Plus Nur Stunden nach dem Tod des früheren US-Außenministers ist im Würzburger Stadtarchiv eine Karteikarte gefunden worden, die belegt dass der junge Henry Kissinger auch in Würzburg war.

Von Torsten Schleicher

Am Donnerstag ging die Nachricht vom Tod des früheren US-Außenministers Henry Kissinger um de Welt, und am selben Tag wurde im Würzburger Stadtarchiv eine hochinteressante Entdeckung gemacht. Eine Recherche ergab, dass der Weg Kissingers in den 1930er Jahren auch nach Würzburg führte.

Dass Kissinger gebürtiger Franke war, ist hinlänglich bekannt: Geboren wurde der spätere Politiker als Heinz Alfred Kissinger am 27. Mai 1923 im mittelfränkischen Fürth. "Da ihm die Nationalsozialisten den Zugang aufs Gymnasium verwehrten, schickten ihn seine Eltern auf eine jüdische Realschule und später auf die Israelitische Lehrerbildungsanstalt nach Würzburg, wo bereits sein Vater Louis studiert hatte", informiert die Stadt Würzburg am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

