Hilfe bei Burnout und Depression: Ein Schreiner kündigt und will Leuten beistehen, die auf dem Holzweg sind

Plus Die Arbeit war ihm irgendwann zu eintönig, also suchte er nach etwas Neuem. Heute hilft Stefan Holzinger Menschen von ihrer Sucht oder Depression wegzukommen. Ein Atelierbesuch.

Ein stattliches Kaliber ist in Franken ein Mordstrumm. Ein Mordstrumm Eichenstamm zieht Stefan Holzingers Blick auf sich. Aufrecht steht er da, bestimmt zweieinhalb Meter hoch. Holzinger, 32 Jahre, lange blonde Haare, freundliches Grinsen, läuft ein paar Mal um das dicke Ding herum, zeichnet mit dem Schwert seiner Motorsäge feine Linien in die Baumhaut und murmelt: "Könnte ein Seepferdchen werden."

Interessant, was so ein Künstler sieht, wo für andere nur ein Stamm steht. Vielleicht ist man als Schnitzer prädestiniert, wenn man das Holz schon im Namen trägt? Jedenfalls hat Stefan Holzinger mit seinen drei Motorsägen nicht nur das Krümelmonster und die Heilige Barbara erschaffen, sondern auch einen Hammerhai und eine Riesenschlange, eine Eule, einen Adler und einen Wolf. Warum dann nicht auch ein überdimensionales Seepferdchen?