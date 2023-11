Hype um Ozempic als Abnehmmittel: Hohe Nachfrage nach Diabetesmedikament auch in Unterfranken

Plus Das Internet hat Ozempic als Erfolgsrezept fürs Abnehmen prominent gemacht. Doch eigentlich soll das Medikament bei Diabetes Typ zwei helfen. Das sind die Folgen.

Auf TikTok, Instagram und anderen Sozialen Medien teilen gerade viele Menschen ihre Abnehmerfolge, die sie angeblich einem Diabetesmedikament verdanken. Auch Prominente wie etwa Elon Musk oder Kim Kardashian schwören auf das Präparat namens Ozempic.

Ozempic ist ein rezeptpflichtiges Medikament für den Diabetes Typ 2. Es wird vom dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk hergestellt. Das Medikament enthält den Wirkstoff Semaglutid, welcher die Insulinausschüttung erhöht, so Thomas Bsonek, Sprecher des Bayerischen Apothekenverbands (BAV) für den Landkreis Aschaffenburg. Es verlangsamt die Magenentleerung und wirkt so appetithemmend. Dadurch kann Ozempic auch zur Gewichtsreduktion beitragen.