Mellrichstadt

11:30 Uhr

In Mellrichstadt: Mann stört Behandlung seiner betrunkenen Frau und muss mit Handschellen beruhigt werden

Im Fasching kommt es häufig zu Alkoholexzessen (Symbolbild). Beim Umzug in Mellrichstadt mussten Rettungskräfte eine betrunkene 30-Jährige versorgen. Ihr Ehemann störte die Behandlung.

Von Kristina Kunzmann

Zu Fasching wird oft viel zu viel Alkohol konsumiert. Das traf offensichtlich auch auf ein Ehepaar zu, das am Sonntag den Umzug in Mellrichstadt besuchte und nicht nur die Rettungskräfte, sondern auch die Polizei beschäftigte. Wie die Polizeiinspektion Mellrichstadt berichtet, mussten Rettungskräfte am frühen Abend nicht nur die stark betrunkene und hilflose Ehefrau versorgen, auch die Beamten mussten eingreifen.

Das sei nötig geworden, weil ihr ebenfalls stark alkoholisierter 34-jähriger Ehemann permanent die Behandlung störte und sich nicht an die Anweisungen der Einsatzkräfte hielt. Kurzzeitig mussten die Beamten den Mann mit Handschellen zur Ruhe bringen. Seine Ehefrau brachten die Rettungskräfte mit dem Rettungswagen in den Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt, wo sie bis zur vollständigen Ausnüchterung die Nacht unter Beobachtung verbrachte.

