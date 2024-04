Würzburg/Schweinfurt/Bad Neustadt

14:11 Uhr

Insolvenz der Ladenkette TTL Süd: Geschäfte in Mainfranken sind nicht betroffen

TTL-Märkte in Mainfranken bleiben wie üblich geöffnet. Die Insolvenz betrifft allein die Ladenkette von TTL Süd.

Plus Der schwäbische Raumausstatter TTL Süd ist pleite. Wellen bis in den Norden Bayerns wirft das allerdings nicht. Was die Hintergründe sind.

Von Jürgen Haug-Peichl

Die Insolvenz der Heidenheimer Ladenkette TTL Süd Mitte Februar sorgt weiter für Schlagzeilen. Jetzt wurde bekannt, dass das auf Raumausstattung spezialisierte Unternehmen nur vier seiner 20 Standorte halten kann. Allerdings seien Geschäfte von TTL Nord zum Beispiel in Würzburg, Schweinfurt und Bad Neustadt nicht betroffen, ließ Geschäftsführer Maik Eberwein am Donnerstag mitteilen.

Wie TTL Nord und TTL Süd zusammenhängen

Hintergrund sei, dass sich die jetzt insolvente TTL Süd schon 2022 vom Verbund TTL Nord/TTM abgekoppelt habe und seither eigenständig agiere. Der Mitteilung zufolge sind deshalb auch Filialen von TTM in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt nicht von der Insolvenz betroffen. Die Läden dort seien nach wie vor für die Kundschaft geöffnet.

