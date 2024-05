Würzburg

04:00 Uhr

Job-Turbo in Unterfranken angelaufen: Wie bekommen Ukrainerinnen hier schneller einen Arbeitsplatz?

Für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt: Sandra Brendler (hinten) und Barbara Brückner helfen Ukrainerinnen eine Arbeit in Unterfranken zu bekommen. Bei Marina Yevtushenko (links) und Anastasiia Nesterenko (rechts) ist dies bereits gelungen.

Plus Kunstlehrerin im Blumenladen, Elektroingenieurin beim Energieversorger in der Buchhaltung: Wie die Arbeitsagentur in Unterfranken geflüchteten Frauen aus der Ukraine hilft.

Von Claudia Kneifel

Anastasiia Nesterenko ist mit ihrer Schwester und ihren Eltern vor dem Krieg in der Ukraine von Charkiw nach Polen geflohen - und landete schließlich in Kitzingen. Als Kunstlehrerin konnte die 35-Jährige in Unterfranken bislang nicht tätig sein, weil ihr Studium hier nicht anerkannt wird. Durch den "Job-Turbo" der Bundesregierung hat die Ukrainerin inzwischen immerhin Arbeit - in Teilzeit in einem Blumenladen.

Elektroingenieurin Marina Yertushenko, die in ihrer Heimat bei einem großen Energieversorger tätig war, fand mit Unterstützung der Agentur für Arbeit einen Praktikumsplatz bei den Licht-, Kraft- und Wasserwerken Kitzingen (LKW). "Es macht mir Spaß und alle sind nett und hilfsbereit", sagt die 45-jährige Mutter von zwei Kindern.

