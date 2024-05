KSC-Transfers: Alle Wechsel und Gerüchte des Sommers im Ticker!

Wann und bei wem schlägt der Karlsruher SC auf dem Transfermarkt zu? Hier gibt es alle bestätigten Wechsel und Transfergerüchte zum KSC in der Sommerpause in der Übersicht.

Die Saison 2023/24 im Wildparkstadion ist vorbei - "für den KSC ist das das beste Jahr, seit wir als Trainerteam hier sind", sagte Noch-Cheftrainer Christian Eichner im Abschluss-Interview mit ka-news.de. Jetzt geht es an die KSC-Kaderplanung für 2024/25.

Eichner wünscht sich noch mindestens einen Stürmer... aber bleibt der Trainer selbst überhaupt in Karlsruhe?

Der Artikel wird fortführend ergänzt.

22. Mai, 18 Uhr: Kommt frischer Wind aus Köln?

Schnürt Köln-Mittelfeldspieler Meiko Wäschenbach demnächst in Karlsruhe die Fußballschuhe? Und könnte Kölns U19-Cheftrainer Stefan Ruthenbeck Christian Eichner ablösen? So rumort es zumindest in der Gerüchteküche - den Artikel gibt es hier zum Nachlesen.

22. Mai, 15 Uhr: Neuer Mann im Tor - Aki Koch kommt aus Mainz

Kai Eisele erhält beim Karlsruher SC keinen neuen Vertrag, dafür wechselt Aki Koch von der U23 des Bundesligisten Mainz 05 in den Wildpark. Der 20-Jährige wird in der kommenden Saison im KSC-Kader die Nummer drei im Torwartteam, hinter Patrick Drewes und Max Weiß.

30. April: Benedikt Bauer unter Vertrag

Der 20-jährige Benedikt Bauer kommt ablösefrei zur Saison 2024/25 von Drittligist SpVgg Unterhaching zum Karlsruher SC. Der U20-Nationalspieler verstärkt die Blau-Weißen auf der Außenverteidiger-Position.

25. April: Erster Neuzugang bestätigt - Noah Rupp kommt zum KSC

Noah Rupp wechselt vom Schweizer Club FC Luzern in den Wildpark. Damit ist der erste Neuzugang des Karlsruher SC in trockenen Tüchern.