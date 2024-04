Iphofen

Leiche in Iphofen im Wehrbach gefunden: Passant entdeckt am Montagmorgen tote Frau nahe der Stadtmauer

Im Wehrbach in Iphofen hat ein Passant am Montagmorgen eine tote Frau gefunden. Polizei und Feuerwehr sperrten den Bereich ab.

Plus Nach dem Fund einer Leiche beim Rödelseer Tor in Iphofen hatte die Polizei am Montagmorgen einen größeren Bereich abgesperrt. Was über den Todesfall bekannt ist.

Von Barbara Herrmann, Julia Lucia

Ein Fußgänger hat am Montagmorgen in Iphofen die Leiche einer Frau mittleren Alters gefunden. Sie lag nahe des Rödelseer Tors im Wehrbach, der entlang der Stadtmauer rund um die Altstadt fließt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.

Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Straftaten, die im Zusammenhang mit dem Tod der Frau stehen. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft sollen nun die Hintergründe und die Umstände des Todes der Frau geklärt werden. Neben Spurensicherungsmaßnahmen der Kriminalpolizei soll eine Obduktion nähere Erkenntnisse bringen.

