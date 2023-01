Bischofsheim

14:00 Uhr

Lifte, Loipen, Rodelpisten: Alles zum Wintersport am zweiten Schnee-Wochenende in der Rhön

Am vergangenen Wochenende hatten auch Schlittenfahrer ihren Spaß in der Rhön, wie hier am Kreuzbergsattel. Auch am Samstag und Sonntag geht der Betrieb weiter, auch an den Rhöner Liften.

Plus Am zweiten Schnee-Wochenende des Jahres bleiben die Lifte in der Rhön in Betrieb. Auf bayerischer Seite hapert es am Samstag aber mit Einkehrmöglichkeiten.

Das erste Winter-Wochenende 2023 war für viele Rhön-Besucherinnen und Besucher eine große Freude. Auch an diesem Wochenende geht es weiter. Die Lifte stehen noch nicht still. Und zum Rodeln genügt die Schneedecke ebenfalls. Wir haben die wichtigsten Informationen zum Start in die Wintersport-Saison aktuell zusammengetragen.

