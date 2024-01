Würzburg

07.01.2024

Liveblog zum Bauernprotest: Sternfahrten nach Biebelried starten – massive Blockaden im Feierabendverkehr erwartet

Plus Der Deutsche Bauernverband hat die Landwirte zu massiven Protesten aufgerufen. Auch in der Region laufen jetzt Aktionen an. So ist die aktuelle Lage vor Ort.

Von Gina Thiel, Jonas Keck

Mit Traktor-Kundgebungen wollen die verärgerten Landwirtinnen und Landwirte aus der Region an diesem Montag protestieren. Der Deutsche Bauernverband hat zur deutschlandweiten Protestwoche vom 8. bis 15. Januar aufgerufen.

Grund dafür sind die Sparpläne der Bundesregierung, die auch den Agrarbereich treffen. Am Donnerstag nahm die Ampel-Koalition die Kürzungen in Teilen zurück. Die Landwirtinnen und Landwirte sind dennoch verärgert und gehen auf die Straße. Diese Redaktion begleitet den Protest. Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen in unserem Liveblog:

