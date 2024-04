Würzburg

17:00 Uhr

Lohnt sich die Wärmepumpe? Zwei Hausbesitzer aus der Region Würzburg über Kosten, Förderung und ihre Erfahrungen

Plus Seit zehn Jahren betreibt Jürgen Duba seine Wärmepumpe, Andreas Bömmel seit einem Jahr. Sie sprechen über Kosten, Finanzierung, Einbau und Nachteile.

Von Sarah Gräf

Wärmepumpen: Ein Thema, das seit Monaten in der Medienlandschaft diskutiert wird und eines, was polarisiert. Die Auftragslage sei von Unsicherheit geprägt, private Kunden würden sich nur zögerlich an die Wärmepumpen herantrauen, sagt Heizungsinstallateur Kraus von der Haustechnik Hart aus Rimpar.

Jürgen Duba und Andreas Bömmel haben sich getraut. Beide berichten, wie sie Installation, Förderung und Einbau erlebt haben und was sie von Wärmepumpen und der Debatte in den Medien halten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen