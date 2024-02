Massiver Internet-Ausfall in Würzburg: 20.000 Anschlüsse von Internet, Telefon und Fernseher betroffen

Plus Am Mittwochmittag gab es einen Internet-Ausfall im Stadt- und Landkreis Würzburg. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind auch Telefon- und Kassensysteme davon betroffen.

Nichts ging mehr in Würzburg. Gegen circa 11.30 Uhr gab es einen massiven Internetausfall bei der Telekom. Betroffen waren laut Telekom über 20.000 Anschlüsse im Würzburger Stadtgebiet und auch in Teilen des Landkreises, wie beispielsweise Estenfeld.

Auch der Rettungsdienst in Würzburg und die Bundespolizei waren von der Störung betroffen, wie Franziska Frohwein, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mitteilte. Die Notfallnummern 110 und 112 waren während des Ausfalls jedoch weiterhin erreichbar. Zusätzlich waren wohl auch die Kassensysteme verschiedener Würzburger Geschäfte von dem Ausfall betroffen.