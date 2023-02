Medienbericht spricht von Aus für Galeria in Schweinfurt: Das sagt Oberbürgermeister Sebastian Remelé

Plus Wie Galeria Karstadt Kaufhof nach der Insolvenz im November seine Angestellten auf die Folter spannt und was die Stadt für den Erhalt des Kaufhauses unternimmt.

Gut 60 rote Punkte zeigt die Deutschlandgrafik eines Artikels der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) vom 19. Januar. Der Autor markiert damit jene Städte, in denen es im Zuge der Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof seiner Ansicht nach zu Filialschließungen kommen dürfte. Als einziger unterfränkischer Standort darauf vertreten: Schweinfurt.