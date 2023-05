Mehr Geld und das "schneller": Was Ministerpräsident Markus Söder Bayerns Lehrkräften verspricht

Plus Wo Lehrkräfte Parolen schmettern und Bayerns Kultusminister den Lehrermangel jetzt zugibt: Das war bei der Landesdelegiertenkonferenz des BLLV in Würzburg zu hören.

Dass 650 Lehrkräfte auf eine Parole brav mit einer anderen Parole antworten, ist ungewöhnlich, aber nicht ausgeschlossen. Dies zeigte sich am Freitag bei der Landesdelegiertenkonferenz des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV) in Würzburg. "Bildung kann's", kam vom Rednerpult – und die Antwort tönte im Chor aus dem Saal: "Wir können Bildung!"

Bayerns Lehrkräfte, die durch neue Unterrichtsmethoden während der Pandemie und viele Zusatzaufgaben durch die Flüchtlingskrise stark belastet waren und sind, bestärkten sich also selbst. Zumindest an diesem Freitag wäre das nicht nötig gewesen: Lob und eine Extraportion Dank für das große Engagement der bayerischen Lehrerinnen und Lehrer kamen im Wahlkampfjahr vom Ministerpräsidenten Markus Söder ( CSU) höchstselbst.