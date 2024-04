Würzburg

Mehrere zerkratzte Autos im Würzburger Stadtteil Grombühl: Unbekannte ritzen Davidstern in parkende Autos

Unbekannte haben in Würzburg-Grombühl einen Davidstern in ein Auto geritzt. Insgesamt wurden 15 Fahrzeuge zerkratzt.

Plus Unbekannte haben im Würzburger Stadtteil Grombühl insgesamt 15 Autos zerkratzt. Auf drei Wagen ritzten sie einen Davidstern. Das ist der Polizei bisher bekannt.

Von Gina Thiel

Im Würzburger Stadtteil Grombühl wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag insgesamt 15 Autos zerkratzt – das bestätigte Florian Leimbach, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken, auf Nachfrage dieser Redaktion. Zuvor hatte eine Anwohnerin der Matterstockstraße der Redaktion darüber berichtet, dass ihr Wagen zerkratzt wurde. Auf ein weiteres parkendes Auto sei ein Davidstern geritzt worden.

Auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Unterfranken bestätigte Leimbach die konkreten Vorfälle. Der Polizei seien derzeit drei Wagen gemeldet wurden, auf denen ein Davidstern geritzt wurde. Teilweise waren die Seitentüren der Autos betroffen, bei einem Wagen wurde das Symbol auf die Motorhaube geritzt. Die geparkten Autos befanden sich in der Matterstockstraße und in der Senefelderstraße in Würzburg.

