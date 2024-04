Mit 172 km/h in die Würzburger Blitzer-Bilanz: Die Rekord-Raser und ihre Strafen der letzten sechs Monate

Plus Seit einem halben Jahr stehen in Würzburg drei stationäre Blitzer. Die Anzahl der Verstöße, verhängte Strafen und eine Zwischenbilanz von Einnahmen und Kosten.

Seit Oktober stehen drei festinstallierte Blitzer in Würzburg. Die Stadt Würzburg teilte jetzt ihre Bilanz der ersten sechs Monate bis Ende März mit. Demnach wurden an den drei Standorten insgesamt 34.606 Fahrzeuge wegen überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Für die einzelnen Standorte lauten die Zahlen:

Insgesamt nimmt der Anteil der geblitzten Fahrzeuge laut Stadt Würzburg seit der Aufstellung ab. Demnach lag die "Überschreitungsquote" im Oktober noch bei 0,96 Prozent. Im ersten Monat wurde also fast jedes hundertste Fahrzeug geblitzt. Seit Dezember liege die monatliche Rate dagegen nur noch zwischen 0,48 und 0,5 Prozent. Es kam also zuletzt nur noch ein Tempo-Sünder auf 200 Fahrzeuge.