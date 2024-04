Bischofsheim

04:00 Uhr

Nach 18 Jahren: "Quillmann's Kerzen- & Seifenstube" in Bischofsheim schließt Ende Mai

Gisela und Lisa Quillmann, Florian und Marc-André Janz eröffnen im Herbst gemeinsam in Bischofsheim einen "Rhönmomente"-Laden.

Plus Kerzen, Seifen, Deko-Artikel: Gisela Quillmanns Laden ist in bester Lage am Marktplatz angesiedelt. Doch die Jungs von Rhönmomente haben neue Pläne.

Von Markus Büttner

Fast zwei Jahrzehnte war Gisela Quillmann mit ihrer "Kerzen & Seifenstube" eine feste Anlaufstelle für Geschenkartikel, Seifen und Dekoration am Bischofsheimer Marktplatz. Gemeinsam mit ihrer Tochter Lisa etablierten sie den Laden als Kerzenfachgeschäft und setzte individuelle Kundenwünsche für alle Familienanlässe um.

Schon als Kind, so sagt Gisela Quillmann, habe sie gerne Geschenke eingepackt. "Bei meiner Mutter auf der Eckbank habe ich einfach alles eingewickelt – sogar Geschirrtücher", erzählt sie im Gespräch mit dieser Redaktion. "Ich bin die Geschenke-Queen. Und das lebe ich mit Leib und Seele."

