Großwenkheim

Nach Brand in Großwenkheim: 17-Jähriger gesteht, seine Mutter getötet und dann das Feuer gelegt zu haben

In diesem Haus in Großwenkheim kam es zu den schlimmen Ereignissen.

Plus Polizei vermeldet Ermittlungsergebnisse nach Wohnhausbrand im Münnerstädter Stadtteil. Demnach hat ein junger Mann die Tötung seiner 55-jährigen Mutter gestanden.

Von Simon Snaschel

Nachdem es am vergangenen Samstagabend zu einem Wohnhausbrand im Münnerstädter Stadtteil Großwenkheim (Landkreis Bad Kissingen) gekommen war, gestand ein Bewohner im Zusammenhang mit dem Brand, eine Frau getötet zu haben. Das vermeldet die Kriminalpolizei Würzburg am Donnerstagmorgen per Pressemitteilung. Der Tatverdächtige, es handelt sich laut Polizei um den 17-jährigen Sohn der Verstorbenen, befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie berichtet wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am späten Samstagabend, kurz nach 23 Uhr, zu einem Wohnhausbrand gerufen. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde ein Leichnam aufgefunden, bei dem es sich um eine 55-jährige Hausbewohnerin handelt.

