Nach dem Tod einer 33-Jährigen in Marktheidenfeld: Was der Polizeichef im Umgang mit Falschmeldungen rät

Plus Schnell kursierten am Dienstag Gerüchte in den sozialen Medien, dass für die Bevölkerung Gefahr bestehe – das war aber nie so. Michael Zimmer erklärt, wie man sich am besten verhält.

Die Nachricht von dem Streit zwischen einem Ehepaar in Marktheidenfeld, bei dem eine 33-jährige Frau starb, verbreitete sich am Dienstagmittag schnell in den sozialen Medien. Darunter waren auch Nachrichten, in denen von einer Messerstecherei am Busbahnhof die Rede war und die implizierten, dass für die Bevölkerung Gefahr bestehe. Das war jedoch zu keinem Zeitpunkt so, erklärt der Marktheidenfelder Dienstellenleiter Michael Zimmer: "Die Tat hatte keinerlei Einfluss auf den öffentlichen Raum, außer, dass man den Einsatz gesehen hat."

Dass sich während eines Einsatzes schnell Falschmeldungen verbreiten, ist laut Zimmer natürlich kein Marktheidenfelder Phänomen und auch nicht neu. "Das ist mit Social Media gekommen und wird bleiben." Die Menschen werden naturgemäß aufmerksam durch anwesende Polizei und Rettungskräfte. "Neugierde ist menschlich", sagt er und verurteilt das auch nicht.

Polizei kann schnell nach außen kommunizieren

Wenn sich die Menschen fragen, was an einem Einsatzort los ist, sei es aber entscheidend, wie sie weiter vorgehen. Ein großer Vorteil ist laut Zimmer heutzutage, dass die Polizei selbst sehr schnell kommunizieren kann: über Twitter, Facebook und Instagram, aber auch Pressemitteilungen an die Medien. Damit erreicht sie bereits viele Menschen.

"Das ist mit Social Media gekommen und wird bleiben." Michael Zimmer , Marktheidenfelder Dienstellenleiter, über Falschmeldungen

Die Kernfrage sei am Anfang immer, ob Gefahr für die Bevölkerung bestehe oder nicht. Zimmer war als Einsatzleiter vor Ort und hat schnell die Entscheidung getroffen, dass keine Gefahr besteht. "Das ist dann auch unser Anspruch, das möglichst schnell und früh zu kommunizieren", so Zimmer. Für weitere Informationen müssten sich die Menschen aber gedulden, da hier wichtig sei, dass die Nachrichten gesichert sind.

Polizei anrufen oder Einsatzkräfte vor Ort ansprechen

Wenn man den Eindruck hat, eine Meldung in den sozialen Medien könnte falsch sein, rät Zimmer, auch einfach mal bei der Polizei anzurufen. Dann könne sich so etwas schnell klären lassen. Wer das Geschehen vor Ort beobachte, könne auch die Einsatzkräfte ansprechen. Zum Beispiel die Polizisten, die an der Absperrung stehen. Zimmer bittet allerdings um Verständnis dafür, dass die Polizisten noch keine Details preisgeben könnten. Ob Gefahr bestehe oder nicht, könnten sie aber verlässlich beantworten.

Auch die Meldung, dass am Busbahnhof zwischenzeitlich Panik entstanden sei, kann Zimmer entkräften. "Der Eindruck kann entstanden sein, da zwei Angehörige vor Ort waren. Die haben sich natürlich wahnsinnige Sorgen gemacht und laut gerufen, weil sie in die Wohnung wollten", so Zimmer. Die beiden hätten sich aber schnell beruhigt.

Zu der Tat selbst meldet die Polizei am Donnerstag keine neuen Erkenntnisse. Laut dem Polizeipräsidium Unterfranken wurde am Mittwoch der Leichnam der 33-Jährigen untersucht. Todesursache war laut der Obduktion die Gewalteinwirkung mit dem Messer, das am Tatort gefunden wurde. Ihr 35-jähriger Ehemann wird am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.