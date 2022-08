Neunjähriger stirbt nach Autounfall: Mutter stand unter Alkoholeinfluss

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Neuried kommt ein Neunjähriger ums Leben. Der Alkoholtest bei der Autofahrerin und Mutter schlägt an.

Eine Frau fährt im baden-württembergischen Neuried betrunken Auto – ebenfalls im Wagen sitzt ihr neunjähriger Sohn. Wegen überhöhter Geschwindigkeit kommt das Auto von der Straße ab und prallt mit voller Wucht gegen einen Baum.

Den Angaben der Polizei zufolge war die 35-jährige Autofahrerin mit ihrem Sohn am späten Dienstagabend am Ortsausgang Ichenheim in Richtung Rhein unterwegs. Dort kam sie von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Unfalls wurde das Auto in zwei Teile gerissen.

Unfall in Neuried: Alkoholtest ergibt 2,0 Promille

Die Frau erlitt leichte Verletzungen, der Junge wurde aus dem Auto geschleudert und unter dem Autowrack eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch Beamte des Verkehrsdienstes musste die Rheinstraße voll gesperrt werden. Ein Sachverständiger wurde mit der Unfallrekonstruktion beauftragt. Ein Alkoholtest bei der Unfallverursacherin ergab einen Wert von knapp zwei Promille.

Neben dem Rettungsdienst waren auch ein Notarzt und die Feuerwehr im Einsatz.

