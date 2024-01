Bad Neustadt

04:00 Uhr

Nie wieder schlaflose Nächte: Eine Expertin aus dem Schlaflabor in Bad Neustadt gibt Tipps für gutes Schlafen

Plus Wie sollte das Schlafzimmer eingerichtet sein und was macht guten Schlaf aus? Schlafmedizinerin Marlena Pivarciova gibt im Interview Tipps zum Thema Schlafen.

Von Kai Kunzmann

Ungefähr ein Drittel unseres Lebens verbringen die Menschen im Schlaf. Sie verarbeiten Eindrücke und Gedanken, der Körper erholt sich und sammelt neue Energie für den nächsten Tag. Ein erholsamer Schlaf ist die Grundlage für ein gesundes Leben. Doch wie sieht erholsamer Schlaf aus und was kann bei Schlafproblemen getan werden?

Mit diesen Fragen setzt sich Marlena Pivarciova auseinander. Sie ist unter anderem Schlafmedizinerin und führt ein Schlaflabor am Rhön-Klinikum Campus in Bad Neustadt. Sie weiß, welche Fehler bei der Gestaltung des Schlafzimmers häufig auftreten und was einen optimalen Schlaf ausmacht. In einem Interview gibt sie gegenüber dieser Redaktion Auskunft.

