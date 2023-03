Norovirusausbruch im Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt: Mehr als 130 Patientinnen und Patienten erkrankt

Plus Die Klinikleitung hat ein Besuchsverbot erlassen und geplante Operationen bis zu diesem Dienstag gestrichen. Eine Task Force soll entscheiden, wie es jetzt weitergeht.

Im Schweinfurter Leopoldina-Krankenhaus grassiert seit diesem Sonntagnachmittag das Norovirus. Mehr als 130 Patientinnen und Patienten über alle Stationen hinweg sind nach Angaben der Klinik bereits erkrankt und isoliert worden. Die Klinikleitung hat eine Task Force einberufen, um die weiteren Schritte abzustimmen.