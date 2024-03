Wiesentheid

30.03.2024

Oldtimer-Rarität im Wald: Das Rätsel um die am Wegesrand abgestellte Baumaschine bei Wiesentheid ist gelöst

Plus Was hat es mit einer Straßenbaumaschine des Jahres 1968 im Untersambacher Forst auf sich? Nach dem Beitrag dieser Redaktion nahm die Sache Fahrt auf. Jetzt gibt es eine Antwort.

Von Eike Lenz

Zwei Reifen platt, ein Rücklicht kaputt, der Sitz zerschlissen: Die maisgelbe Baumaschine im Wald hat schon deutlich bessere Tage gesehen, aber sind ihre Tage nach 56 Jahren im Wegebau auch gezählt? Man hätte es meinen können, so abgetakelt wie man sie vor Kurzem am Rande eines Forstwegs zwischen Untersambach und Gräfenneuses in Hörweite der A3 antraf. Doch nachdem die Redaktion berichtet und sie damit aus dem Halbdunkel ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt hat, ist die Sache unverhofft ins Rollen gekommen. Man kann sagen: Das Rätsel um das scheinbar herrenlose Gefährt ist gelöst.

Eine Baufirma aus dem Süden des Landkreises war zufällig auf den Beitrag gestoßen und wandte sich per Mail an die Redaktion: Der Grader, der im Straßenbau zum Befestigen großer Flächen eingesetzt wird, gehört ihr zwar nicht. Er soll aber vor längerer Zeit im Auftrag des für den Grafen Schönborn tätigen Försters benutzt worden sein, und zwar zum Bau eines Forstweges. Bei dieser Leistung erlitt das Fahrzeug offenbar einen Defekt an der Lenkung, die Maßnahme wurde unterbrochen. Nach mehreren Wochen war der Schaden zeitweilig behoben worden, der Weg wurde mit Hilfe der betagten Maschine fertiggestellt.

