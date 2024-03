Papa Daniel leistet mitten in der Nacht Geburtshilfe: Baby Erik kommt auf Parkplatz bei Haßfurt zur Welt

Plus Stephanie Reinwand und ihr Mann Daniel waren gerade auf dem Weg ins Haßfurter Krankenhaus. Doch Baby Erik hatte es eilig – und kam auf dem Parkplatz der Gärtnerei Roth zur Welt.

Die Geburt des eigenen Kindes vergessen die meisten Eltern wohl nie. Doch Stephanie und ihr Mann Daniel Reinwand aus Bramberg werden den 12. Februar 2024 sicherlich immer in ganz besonderer Erinnerung behalten. Denn Baby Erik hatte keine Lust mehr zu warten – schon gar nicht bis zum Kreißsaal der Haßberg-Kliniken. Mama Stephanie brachte ihren Sohn mitten in der Nacht auf dem Parkplatz der Gärtnerei Roth kurz vor Haßfurt zur Welt. Und Papa Daniel fungierte als Geburtshelfer.

Der eigentliche Entbindungstermin sei für den 13. Februar angesetzt gewesen. "Es hat keiner damit gerechnet, dass es dann doch so schnell geht", berichtet das Paar. Auch der Frauenarzt habe damit gerechnet, dass er die 34-Jährige vor der Geburt noch einmal sehen würde. Die Schwangerschaft sei ganz normal verlaufen, berichtet Stephanie Reinwand, die bereits eine neunjährige Tochter und einen eineinhalbjährigen Sohn hat. Auch Probleme habe sie keine gehabt.