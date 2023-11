Phänomen Long-Covid oder Post-Covid: Was wissen Mediziner mittlerweile über die Langzeitfolgen von Corona?

Plus Bad Brückenaus Bürgermeister will sein Amt wegen Post-Covid niederlegen. Das erschreckt und wirft Fragen auf: Wie verbreitet sind Corona-Spätfolgen? Gibt es Hilfe?

Erschöpft, kaum belastbar, dauermüde – aber warum? Das Phänomen Long-Covid gibt nach wie vor Rätsel auf. Betroffene leiden noch lange nach einer Corona-Infektion unter gesundheitlichen Problemen. Wie Bad Brückenaus Bürgermeister Jochen Vogel, der seit Monaten gegen seine Post-Covid-Erkrankung kämpft. Jetzt hat er den Ruhestand beantragt und sagt: Einfach weitermachen funktioniert nicht mehr.

Die Geschichte des Rathaus-Chefs ist kein Einzelfall. Doch wie verbreitet sind solch gravierenden Corona-Langzeitfolgen wirklich? Welche Rolle spielt die Psyche? Gibt es mittlerweile Therapien? Und ist Long-Covid heilbar? Experten aus Unterfranken geben Antworten.