Lohr/Marktheidenfeld

15:00 Uhr

Phantom über Main-Spessart: Bundeswehr hat von tieffliegendem Kampfjet vom Dienstagvormittag keine Kenntnis

Plus Den Jagdbomber hatten am Dienstag zahlreiche Augenzeugen in Lohr, Marktheidenfeld und dem Sinngrund wahrgenommen. Bestätigt wurde lediglich ein Transportflugzeug der US Air Force.

Von Simon Hörnig

Um 10.13 Uhr hallte am Dienstag einmal mehr das unverkennbare Rauschen eines vorbeifliegenden Militärflugzeugs durch die Lohrer Innenstadt. Ein Augenzeuge identifizierte die Maschine dort als einen einzelnen Tornado Kampfjet. Seine Flughöhe schätzt er auf 350 bis 400 Meter. Kurz zuvor war er auch über Burgsinn in Flugrichtung Rieneck und kurz darauf über dem Marktheidenfelder Busbahnhof zu sehen. Der Kampfjet hat Main-Spessart somit offenbar in einer geraden Linie von Norden nach Süden überquert.

Ungewöhnlich ist dies nicht. Tornados und Transportflugzeuge der Bundeswehr führen über Main-Spessart regelmäßig Tiefflugübungen durch. Normalerweise liegen dem Luftfahrtamt der Bundeswehr über die Flugzeuge jedoch präzise Radardaten vor. Erfolgt eine Unterschreitung der Tiefflugmindesthöhe für Kampfflugzeuge von 300 Metern, muss dies zudem vorab angemeldet werden. Beides war diesmal nicht der Fall: weder lag eine entsprechende Anmeldung vor, noch irgendwelche Radaraufzeichnungen eines passierenden Kampfjets.

