Würzburg

17:00 Uhr

Prozess am Landgericht Würzburg beginnt: 20-Jähriger soll Tötung seiner schwangeren Exfreundin beauftragt haben

Plus Eine 17-Jährige und ihr neuer Freund sollten offenbar sterben - aus Rache und gekränkter Eitelkeit? Jetzt müssen sich zwei junge Männer vor Gericht verantworten.

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

In einem Prozess vor dem Landgericht Würzburg geht es ab diesem Mittwoch um eine mörderische Jagd auf zwei junge Liebende in aller Öffentlichkeit, mitten in der Würzburger Innenstadt. Ein 20-Jähriger mit "hier eher unüblichen Vorstellungen von Männlichkeit und Ehre" habe "aus gekränkter Eitelkeit Gott gespielt", so beschreibt ein Ermittler die dramatischen Szenen des 28. März 2022 in der Innenstadt. Der Angeklagte soll seine schwangere Exfreundin, von der er verlassen worden war, und ihren neuen Freund quasi zum Tod "verurteilt" haben.

Der angegriffene Freund flüchtete in eine Bar

15 bis 20 vermummte junge Männer sollen den Ermittlern zufolge dem neuen Freund vor einer Bar in der Nähe der Juliuspromenade aufgelauert haben. Der 17-Jährige floh in Todesangst in die Bar, verschanzte sich vor seinen Verfolgern hinter dem Tresen und alarmierte die Polizei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen