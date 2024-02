Schweinfurt

19.02.2024

Prozess gegen "Go&Change"-Guru in Schweinfurt: Aussteigerin berichtet von Macht, Gewalt und Sex in früherem Kloster

Auf der Weg in den Gerichtssaal: Der 42-jährige Angeklagte, Kopf der Gemeinschaft "Go&Change", wird am Montagmorgen am Landgericht Schweinfurt in Hand- und Fußfesseln vorgeführt.

Plus Zu Beginn des Prozesses gegen den 42-jährigen Kopf der Gemeinschaft sagen drei Zeuginnen aus. Vor allem die Erlebnisse einer 29-Jährigen in Lülsfeld erschüttern.

Von Benjamin Stahl, Christine Jeske, Lisa Marie Waschbusch

Die Zeugin berichtet von Schlafentzug, Drogenkonsum und sogenannten "Prozessen". Überhaupt, alles sei ein "Prozess", sagt die 29-Jährige, "es geht immer darum, die Schatten zu überwinden". Die Schatten, damit meint sie die schlechten Eigenschaften, vermeintliches Fehlverhalten, an denen die Mitglieder der Gemeinschaft "Go&Change" stetig arbeiten sollten. Seit 2019 ist die junge Frau im Zeugenstand nicht mehr Teil der Gemeinschaft. Aber ihre Aussage an diesem Montag am Landgericht Schweinfurt zeichnet das Bild eines Konstruktes aus Macht, Gewalt und Sex. Und über allem – so beschreiben es gleich mehrere Zeugen – steht der Angeklagte: Kai K..

Dem 42-Jährigen, Kopf der Gemeinschaft "Go&Change" aus Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt), wird seit Montag der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt wirft ihm vierfache Vergewaltigung, drei Fälle von gefährlicher und 33 Fälle vorsätzlicher Körperverletzung vor. Im Mai 2023 soll Kai K. eine junge Frau vergewaltigt, geschlagen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben, um "Dämonen" aus ihr auszutreiben. Laut Staatsanwaltschaft bestand Lebensgefahr.

