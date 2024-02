Marktheidenfeld

11:00 Uhr

Prozess um Mord in Marktheidenfeld: Wird die Aussage der Tochter zum Zünglein an der Waage?

Plus Eine 15 Jahre alte Tochter in der Zwickmühle: Soll sie als Zeugin im Mordprozess vor dem Landgericht Würzburg sowohl ihren Vater als auch ihre Mutter belasten?

Von Manfred Schweidler

Der Vater der 15-jährigen S. hat vor dem Landgericht Würzburg gestanden, ihre Mutter erstochen zu haben. Und das älteste der vier Kinder des Paares aus Afghanistan weiß womöglich, warum. So wird das Mädchen am Mittwoch zur vielleicht wichtigsten Zeugin im Prozess um den Mord in Marktheidenfeld.

Das bringt das Mädchen in die Zwickmühle: Soll es den Vater einer Lüge überführen? Denn für das Urteil im Prozess könnte später entscheidend sein: Geriet das Paar in Streit, weil die Frau verlangte, ihr Mann solle staubsaugen? So hat der 36-Jährige es vor Gericht erzählt. Oder stach er heimtückisch zu, als er seine Frau beim Telefonieren mit ihrem Liebhaber erwischte - von dem ihm die Tochter erzählt haben könnte?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen