Bad Neustadt

17:00 Uhr

Rap aus der Rhön: Wie der aus YouTube bekannte Bad Neustädter Musiker "Stoff.616" an seiner Karriere bastelt

Plus Von den Straßen Bad Neustadts auf die Plattformen YouTube und Spotify: Der Kleinstadt-Rapper erzählt von seinem Weg ins Musik-Geschäft und dem Alltag.

Von Giulia Fischer

Er ist in Bad Neustadt geboren und ist hier als Stoff.616 bekannt – seinen wahren Namen will er nicht verraten. Abends sitzt er im Studio und produziert neue Songs und am Wochenende ist der Rapper als Zuschauer an der Seitenlinie des FSV Hohenroth zu sehen. Wir treffen den Rapper mit dem markanten roten Bart und rotem Haar auf dem Schauplatz seines ersten Musikvideos in der Bad Neustädter Gartenstadt und in seinem Studio.

Jogginghose und Sturmhaube als Markenzeichen des Bad Neustädter Rappers

Der Rapper Stoff.616 wartet bereits mit zwei Freunden. Alle Drei tragen Jogginganzüge und haben Sonnenbrillen auf der Nase. Griffbereit sind Sturmhaube und Cap, um notfalls die Gesichter zu verbergen.

