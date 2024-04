Würzburg

17:00 Uhr

Rekordverdächtig: Der 34. Residenzlauf in Würzburg könnte zum zweiten Mal die Zahl von 8000 Teilnehmenden knacken

Plus Strecken, Ablauf, Straßensperrungen - alles, was Sie zur 34. Auflage an diesem Sonntag wissen müssen.

Von Patrick Wötzel

Rekordverdächtige Zahlen bei den Voranmeldungen: Beim Residenzlauf könnten an diesem Sonntag, 28. April, zum zweiten Mal in der Geschichte der Veranstaltung mehr als 8000 Menschen an den Start gehen. Würzburgs größte Laufveranstaltung beginnt am Sonntagvormittag um 10.30 Uhr mit dem ersten Start zu den Kinderläufen. Ein Überblick über die wichtigsten Informationen zur 34. Auflage des Residenzlaufs.

Wieviele Anmeldungen liegen bisher vor?

Rund 7.600 waren es am Dienstagvormittag, als die Organisatoren zur traditionellen Abschluss-Pressekonferenz eingeladen hatten. Da Nachmeldungen noch bis Sonntag möglich sind und sonniges Wetter vorhergesagt ist, könnte bis dahin die Rekordmarke von 8211 Residenzläuferinnen und -läufern aus dem Jahr 2016 überschritten werden. "Wir hätten nicht gedacht, dass wir nach Corona wieder so schnell in diese Sphären kommen", sagt Organisationsleiter Reinhard Peter. Alleine für die Läufe der Kindergärten und Schulen liegen über 4300 Anmeldungen aus 45 Schulen und 55 Kitas der Region vor, das sind rund 1700 Kinder und Jugendliche mehr als im vergangenen Jahr. Der Hauptlauf über zehn Kilometer könnte am frühen Nachmittag mit mehr als 2000 Läuferinnen und Läufern sogar an seine Grenzen stoßen. "Es geht uns wirklich nicht um Rekorde, aber dieser Trend ist fantastisch", so Peter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen