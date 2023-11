Sind Lkw bald ohne Fahrer unterwegs? Wie Forscher aus Veitshöchheim helfen, den Weg dafür freizumachen

Plus Bald sollen in Deutschland Lastwagen autonom fahren. Daran arbeiten derzeit mainfränkische Fachleute. Mit ihrer Hilfe könnten gravierende Probleme gelöst werden.

In den USA sollen ab 2025 erste Lastwagen, die ohne Fahrer auf den Straßen unterwegs sein dürfen. In Deutschland ist das noch Zukunftsmusik, doch Lkw-Hersteller und Fachleute für autonomes Fahren arbeiten seit Jahren mit Hochdruck daran.

Dazu gehört auch das Würzburger Institut für Verkehrswissenschaften (WIVW) mit Sitz in Veitshöchheim. Jüngste Errungenschaft: ein simuliertes Lkw-Führerhaus, mit dem sich autonom fahrende Lastwagen in bestimmten Situationen fernsteuern lassen.