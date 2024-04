Nicht nur die Kühltheken werden klimafreundlicher: Spatenstich für das neue Edeka-E-Center in Bad Königshofen

Plus 60 zusätzliche Parkplätze und ein kleinstmöglicher ökologischer Fußabdruck: Bereits Ende des Jahres sollen Kunden das Einkaufs-Angebot nutzen können.

"Ich freue mich natürlich über die Entscheidung, dass die Firma Edeka dieses neue Einkaufszentrum in Bad Königshofen erstellt." Schließlich sei dies ein erneuter Anreiz für Kunden in die Kurstadt zu kommen, ist sich Bürgermeister Thomas Helbling sicher.

Die Idee der Erweiterung gebe es seit einigen Jahren und nun werde sie umgesetzt. Bereits zum Endes Jahres soll der Neubau den Kunden zur Verfügung stehen. Mit dem Unternehmen habe man eine Vereinbarung getroffen, einen Fußweg entlang des Geländes zu erstellen, der dann in Richtung Umgehungsstraße führt. "Hier und am ehemaligen Knauf-Gelände seien viele Wanderer unterwegs", sagte das Stadtoberhaupt.