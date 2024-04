Gerolzhofen

17:00 Uhr

Sportwagen sucht Co-Piloten: Gerolzhöfer Ferrari-Fan Peter Wolf lädt Kinder zur Spritztour im Boliden ein

Plus Ferrari, Mustang, Corvette: Der 79-Jährige besitzt eine beeindruckende Flitzer-Flotte. Einen Tag lang möchte er Kindern Träume erfüllen, die er allzu gut kennt.

Von Michael Mößlein

Peter Wolf wird in diesem Jahr 80. Ein Feuer brennt in dem früheren Gerolzhöfer Unternehmer bis heute: seine Leidenschaft für schnelle Autos. Diese äußert sich nicht nur in einer gewissen Sammelleidenschaft, die er mit Ferraris, Corvettes oder Mustangs verbindet. Er möchte seine Freude an Sportwägen gerne teilen. Deshalb lädt er Kinder seiner Heimatstadt einen Tag lang zu Spritztouren mit seinen PS-starken Boliden ein.

Als Wolfs Liebe zum Automobil erweckt wurde, war er selbst noch Kind. Er erinnert sich an die Nachkriegszeit in Ostdeutschland, wo er aufwuchs. Bekannte einer Nachbarsfamilie kamen seinerzeit regelmäßig mit einem Opel Rekord, einem Modell aus der Kriegszeit, in den Ort, in dem Wolf damals mit seinen Eltern und vier Geschwistern lebte. "Das ganze Dorf stand damals um das Gefährt herum." Der Opel war auch für den kleinen Peter eine Sehnsucht, "eine unerfüllbare Hoffnung", wie er es gut sieben Jahrzehnte später beschreibt.

