10.02.2024

Streit vor Diskothek in Würzburg: Unbekannter schießt mit Schreckschusswaffe - Drei Personen leicht verletzt

Plus In der Nacht auf Samstag ist es vor einem Club in Würzburg zu einem Streit gekommen, bei dem ein Unbekannter mit einer Schreckschusswaffe Reizgas verschossen hat. Drei Männer wurden leicht verletzt.

In den frühen Samstagmorgenstunden ist es vor einem Club in Würzburg zu einem Streit gekommen, bei dem ein noch Unbekannter mit einer Schreckschusswaffe Reizgas verschossen hat. Drei junge Männer wurden dabei leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht mit einer Beschreibung nach dem Täter.

Gegen 4.45 Uhr ist es zu dem Vorfall vor der Diskothek in der Veitshöchheimer Straße gekommen. Dem Sachstand nach sind die drei Männer mit dem Unbekannten aus noch ungeklärtem Grund in Streit geraten, so der Bericht des Polizeipräsidiums Unterfranken. Infolge dessen hat der Täter schließlich eine "Gaspistole" gezogen und in Richtung der Personen gezielt und auch mit Reizgas geschossen. Die drei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren erlitten jeweils leichte Verletzungen in Form von Augenreizungen. Einer der Geschädigten musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

