Stromleitung P540 doch nicht durch die Rhön? Aiwanger zu Gesprächen über Alternativ-Routen bereit

Plus Nach heftiger Kritik von Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow zeigt sich Aiwanger gesprächsbereit. Wo eine alternative Trasse durch Unterfranken verlaufen könnte.

Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) ist bereit, mit dem Nachbarland Thüringen über den Verlauf der umstrittenen neuen Stromtrasse P540 zu diskutieren. Der bisher auf dem Tisch liegende "Linealstrich" von Schalkau (Lkr. Sonneberg) in Thüringen über den Raum Bad Königshofen (Lkr. Rhön-Grabfeld) und Münnerstadt (Lkr. Bad Kissingen) nach Bergrheinfeld (Lkr. Schweinfurt) sei "nicht die letzte Planung", sagte Aiwanger auf Nachfrage dieser Redaktion.

Vergangene Woche hatte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) Aiwanger wegen der neuen Freileitung scharf kritisiert: Es sei auszuschließen, dass Thüringen den geplanten "Aiwanger-Bogen" akzeptiere. Ramelow, der im Herbst vor einer schwierigen Landtagswahl steht, forderte kurzfristige Gespräche über mögliche Alternativen und bot sogar eine gemeinsame Kabinettsitzung von Bayern und Thüringen im Grenzgebiet an.