Würzburg/Schweinfurt

09:26 Uhr

Sturmtief legt Bahnverkehr auch in Unterfranken lahm – viele umgestürzte Bäume in der Region

In Ober-, Mittel- und Unterfranken musste die Feuerwehr in der vergangenen Nacht viele Straßen von umgestürzten Bäumen befreien. Dieses Bild entstand bei Erlangen.

Plus Knapp 50 Einsätze verzeichneten die Leitstellen in Unterfranken während der stürmischen Nacht auf Dienstag. Was in der Region im Detail geschehen ist.

Von Folker Quack

In ganz Deutschland ist in der Nacht zum Dienstag der Verkehr wegen Sturms beeinträchtigt worden. Vor allem die Mitte des Landes war betroffen. So gab es auch in Unterfranken Schäden, etwa rund um Würzburg. Hier war vor allem der Bahnverkehr betroffen. Die Schäden am Würzburger Hauptbahnhof sind aber inzwischen behoben. Außerdem mussten die ICE-Züge zwischen Erfurt und Nürnberg wegen umgestürzter Bäume umgeleitet werden.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, läuft der Fernverkehr nach größeren Beeinträchtigungen durch das Unwetter am Dienstagmorgen wieder überwiegend normal. Große Verspätungen gebe es nur noch zwischen Nürnberg und Erfurt, teilte ein Bahn-Sprecher mit. Dort sei mit Verzögerungen von etwa 75 Minuten zu rechnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

