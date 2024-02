Großwenkheim

16:24 Uhr

Tiefe Bestürzung in Großwenkheim: Geständnis eines 17-Jährigen, seine Mutter getötet zu haben, wühlt alle auf

Am späten Samstagabend stand der Dachstuhl dieses Hauses in Großwenkheim in Flammen.

Plus Fünf Tage nach dem Brand in dem Münnerstädter Stadtteil gaben Polizei und Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsergebnis bekannt. Was das in Großwenkheim auslöste.

Von Isolde Krapf, Simon Snaschel

Beim Brand eines Gebäudes am vergangenen Samstag, 17. Februar, in Großwenkheim hatte die Feuerwehr die 55-jährige Bewohnerin des Wohnhauses tot aufgefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft Schweinfurt gehen, nach Angaben vom Donnerstag, 22. Februar, von einem Tötungsdelikt aus. Die Menschen in Großwenkheim sind schockiert, sagt Ortsreferent Arno Schlembach am Freitag.

In dem brennenden Wohnhaus hatte sich auch ein junger Mann aufgehalten. Er war am Samstagabend mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach dem Ermittlungsstand der Polizei vom 22. Februar handelt es sich bei dem 17-Jährigen um den Sohn der toten Frau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen